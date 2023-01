Le novità della legge di Bilancio

Si terrà lunedì 9 gennaio dalle 14.15 alle 18 il webinar sulle novità fiscali e tributarie per imprese, professionisti e cittadini, intitolato 'Dai provvedimenti emergenziali a quelli di sistema per arrivare alla Legge di Bilancio 2023' e organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine e dall’Associazione Nazionale Tributaristi sezione regionale con CFE - Tax Advisers Europe.

Ai lavori, coordinati dalla presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine Micaela Sette, interverranno l’On. Sandra Savino Sottosegretario alle Finanze e i commercialisti udinesi Silvia Pelizzo, Luca Lunelli e Giovanni Sgura della sezione ANTI regionale.

Saranno tre i focus del pomeriggio dedicato ai temi fiscali e tributari del 2023: il primo sulle “Novità tributarie per imprese e professionisti” tra cui le nuove soglie del regime forfettario e flat tax incrementale, le misure per favorire la crescita e gli investimenti, e le novità a presidio e contrasto in materia di violazioni Iva.

Il secondo approfondimento sarà sulle “Novità tributarie in materia di accertamento, contenzioso, sanzioni e riscossione” tra cui le c.d. sanatorie: stralcio e rottamazione e la regolarizzazione dell’indebito utilizzo di crediti d’imposta in ricerca e sviluppo.

Infine le altre novità tributarie anche per i cittadini tra cui: superbonus 110% e detrazioni edilizie, bonus energia e gas, misure di sostegno per le persone fisiche, novità in tema di criptovalute e cripto-attività.

La partecipazione è gratuita, per iscrizioni