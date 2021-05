Le Regioni si confrontano sulle regole per la zona bianca 'rafforzata'

Si avvicina, per il Friuli Venezia Giulia, il fatidico passaggio in zona bianca. Anche questa settimana, infatti, il costante calo dei contagi e dei ricoveri favorisce il passaggio alla fascia a minor rischio dall’1 giugno.

Per definire quali saranno le ‘linee guida’, per una sorta di 'zona bianca rafforzata', il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato, per questo pomeriggio alle 14.30, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

I governatori si confronteranno per valutare l’opportunità di “definire indicazioni e misure comuni per la zona bianca”. L'ipotesi che era trapelata è quella di mantenere il coprifuoco alle 24 (attualmente in zona bianca non è previsto coprifuoco, ndr), ma Fedriga, in un tweet, ha smentito: “Leggo su alcuni media indiscrezioni riguardo una proposta delle Regioni che prevedrebbe coprifuoco alle 24 in zona bianca. Ci riuniremo domani per iniziare la discussione, quindi la notizia è priva di ogni fondamento”.

Allo studio anche altre misure anti-assembramento sulla movida, come l'obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. L'obiettivo è scongiurare un "effetto Sardegna", la regione che dopo essere finita in zona bianca a marzo, registrò poi un notevole aumento dei contagi che ne determinò il conseguente passaggio in zona arancione e rossa.

All’ordine del giorno, poi, anche la preparazione dell’incontro con il Governo, in programma alle 16, sul decreto Semplificazione, la governance del Pnrr e una riflessione ulteriore sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, già licenziate dalla Conferenza delle Regioni.