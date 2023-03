Le richieste dei vertici della Uil regionale al governatore Fedriga

Sanità da rigovernare, ambiente da tutelare con la transizione ecologica e le rinnovabili, Irap da abbassare non solo a un certo tipo di imprese, accompagnare lo sviluppo e la crescita economica con la giustizia sociale. E soprattutto apertura preferenziale al dialogo, al confronto collaborativo con le istituzioni e alla ricerca concreta della soluzione ai problemi, senza saracinesche ideologiche. Sono gli obiettivi e i modi della UIL del Friuli Venezia Giulia, presentate ieri nella sede dell’Enfap a Trieste dal segretario regionale UIL, Matteo Zorn, al governatore Massimiliano Fedriga, impegnato nella campagna elettorale per le regionali per un secondo mandato. Accompagnato dai segretari regionali delle categorie, Zorn ha evidenziato come, probabilmente per il proprio atteggiamento aperto, la UIL ha sempre trovato ascolto nell’amministrazione regionale, anche quando le opinioni erano divergenti, e auspica che questo rapporto di collaborazione possa continuare in futuro.