Le sardine sono pronte a conquistare Udine

Secondo appuntamenti in regione, dopo il successo di quello a Monfalcone, del popolo delle sardine che venerdì 13 dicembre scenderà in piazza a Udine per dire basta al clima di odio che si respira nel paese.

Un appuntamento importante per gli organizzatori che testeranno la risposta della gente, ma anche un momento d'incontro quello organizzato da 6000 Sardine Fvg. Il flashmob, che ha riscosso così tanto successo a Monfalcone e in moltissime città d'Italia, approderà in Piazza XX Settembre alle 18.30.

"Sarà un modo per ritrovarsi - spiegano da 6000 Sardine Fvg -: chiunque è benvenuto, in una città che ha fatto da sempre della diversità un valore e che è tra quelle, in Italia, ed essere stata insignita della medaglia d'oro per la Resistenza. Sarà una piazza colorata, gioiosa e pacifica, quella di venerdì, accompagnata da letture e momenti festosi, una manifestazione che possa portare in piazza tutte le sensibilità che si ritrovino nei valori delle sardine".

Anna Facchini e Sofia Giunta, tra le organizzatrici assieme ad un gruppo nutrito di organizzatori di tutte le età, ammettono che ''c'è molto entusiasmo, sul gruppo regionale, e tanta attesa. Speriamo che questa occasione possa essere un momento collettivo importante, per la città, e possa riportare al centro i valori dell'inclusione, della solidarietà, e mettere ai margini il clima d'odio che da molti anni i cittadini, non solo di Udine e della nostra regione, sentono come pervasivo. Vorremmo che l'odio, online e offline, potesse essere estinto - sottolineano -: anche da parte degli amministratori locali e della Politica, sono necessarie risposte positive, genuine e inclusive, non basate sulla negazione dell'altro."

In questi giorni gli organizzatori stanno preparando il programma della manifestazione, promuovendo l'evento e organizzando i trasporti oltre a gestire pagina e gruppo ufficiali 6000sardinefvg - moderando e comunicando con i membri -.

L'amministrazione comunale, riferiscono gli organizzatori, non si è espressa a riguardo.

6000 Sardine Fvg, infine, ha un altro auspicio "che chiunque lo desideri possa organizzarsi e raggiungere Udine, che triestini, i goriziani, i pordenonesi, accorrano numerosi, come a Monfalcone, sia per riempire la piazza ma soprattutto a dimostrazione del fatto che un Fvg unito può esistere, superando campanilismi e provincialismo".