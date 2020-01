Le Sardine friulane arrivano a Tolmezzo

Le Sardine della provincia di Udine non temono la montagna e arrivano a Tolmezzo, nel cuore della Carnia!

"Dopo il sentito ed emozionante appuntamento bolognese - annunciano le sardine friulane -, con la partecipazione assieme alle altre province della nostra regione e a gruppi da tutta Italia in Piazza VIII agosto il 19 gennaio, le sardine non si fermano".

Prosegue infatti l'attività sul territorio, con un primo appuntamento aperto al pubblico a Tolmezzo. L'invito al primo 'porte aperte' in suolo carnico è per domenica 26 gennaio dalle 16.30 presso l'Ex Scuola Materna di Caneva di Tolmezzo, in via Monte Peralba 4.

"Un momento di confronto tra cittadini curiosi e associazioni, per conoscersi, fare rete e creare momenti comuni. Un simile appuntamento ci sarà anche a Udine - aggiungono gli organizzatori -. Porte aperte del Caffe Caucigh in via Gemona 36 nella data di giovedì 30 gennaio, a partire dalle ore 18.00: è necessario fare banco, conoscersi e confrontarsi non solo online, liberi da pregiudizi e pieni di voglia di costruire nuovi ponti per occuparsi del proprio territorio".