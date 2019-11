Le sardine Fvg hanno scelto la piazza di Monfalcone

Sarà Monfalcone la prima piazza che accoglierà le sardine del Fvg, il neonato movimento che, sulla scorta di quanto accaduto pochi giorni fa a Bologna, si prepara a scendere in campo anche nella nostra regione. Mentre il gruppo Facebook ha superato, nel giro di pochi giorni, i 12mila iscritti, è stata definita la prima 'uscita': l'appuntamento è per il 30 novembre, alle 17, nella città dei cantieri.

La manifestazione del movimento popolare antifascista, antirazzista, ambientalista ma anche antileghista, si terrà, dunque, in uno dei tanti feudi a guida Carroccio, quello della Giunta di Anna Maria Cisint, una delle prime città simbolo del Fvg a 'cadere' (dopo 70 anni) nelle mani del centrodestra, il 23 ottobre 2016.

A comunicarlo è stata Norina Tiussi, amministratrice del gruppo Facebook. "Dopo ore e ore d'intense consultazioni, alla luce anche dei vostri commenti ai post dei giorni scorsi, siamo giunti a una decisione ufficiale circa il luogo e la data in cui svolgeremo la manifestazione #sardineFvg", si legge nel post. "Premettendo che dietro a questa scelta non vi è alcun “potere forte”, siamo certi che questo sarà il primo di una lunga serie di eventi che organizzeremo in diverse piazze della regione. Si è decisa come prima data quella di sabato 30 in piazza della Repubblica a Monfalcone, una decisione presa alla luce del suo importante valore simbolico".

"La piazza è inoltre facilmente raggiungibile da chi arriva in treno da altre città, oltre a essere adeguatamente capiente. Trieste avrebbe dovuto essere la prima scelta se contiamo i numeri. Ma abbiamo valutato lungamente l'idea di trovarci in piazza Unità, per rimandare a un prossimo evento. Ci coordineremo con 6000 sardine per essere sul pezzo! A Monfalcone, città da sempre porto aperto alla differenza e agli scambi culturali, ci troveremo uniti contro il razzismo e tutte le xenofobie, volti all'inclusione, certi che le differenze debbano essere viste come un valore aggiunto. Sappiamo che questa decisione potrebbe essere oggetto di più di qualche critica, ma abbiamo agito in nome del buon senso, mettendo da parte ogni genere di campanilismo o protagonismo".