Lega all'attacco del sindaco di Grado

"Il sindaco di Grado, dopo quattro anni di letargo, si è svegliato per pontificare contro chi gli contesta le posizioni assunte in favore dell’accoglienza dei clandestini: una linea già palesata in passato, quando tentò di dare il via libera all’arrivo di migranti dal Cara di Gradisca, salvo essere prontamente bloccato dai cittadini inferociti", commenta Massimiliano Panizzut, Deputato Lega - Salvini Premier Fvg.

"Sostenere, come fa Raugna, che l’immigrazione esiste da sempre equivale ad accettare che non si mettano delle regole a nulla e dare così il beneplacito a flussi incontrollati senza nemmeno sapere bene dove collocare queste persone. Purtoppo l’unico ministro degli Interni che ha bloccato gli sbarchi ed ha messo regole è stato Matteo Salvini, che, per aver svolto il proprio compito a difesa del Paese, il 3 ottobre finirà a processo".

"Quanto all’Esecutivo Pd-5stelle, ecco i risultati: +250% di sbarchi rispetto al 2019, tra i quali vanno annoverati i positivi al virus che fuggono dalle strutture in queste settimane. Di più. In un anno si contano oltre 17mila immigrati illegali sbarcati in italia, di cui 7 mila dalla Tunisia e 2 mila minori stranieri. E in questo, i rimpatri sono diminuiti del 35% e i ricollocamenti “automatici” Ue sono praticamente nulli".

"Anziché attaccare la Regione sul nulla, il sindaco di Grado dovrebbe invece farsi un esame di coscienza su tutto quello che non è riuscito a fare in questi anni. Quanto alla Regione, ricordo che ha messo a disposizione 25 milioni di euro per le Terme e il Comune, invece di cogliere al volo una grande opportunità, da anni sta tergiversando. Alla luce di queste evidenze, e dell’alleanza stretta da Raugna con il Pd, i gradesi adesso hanno il panorama ben delineato per decidere a chi affidare il futuro della loro comunità", conclude Panizzut.