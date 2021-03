Lega Giovani Fvg lancia #Signalforhelp

“Un’importante iniziativa di sensibilizzazione a sostegno delle vittime di violenza domestica, a cui abbiamo aderito con convinzione come movimento giovanile regionale della Lega”. Lo afferma il coordinatore nazionale della Lega Giovani del Friuli Venezia Giulia, Andrea Tomasella, in riferimento alla campagna di diffusione di Signal For Help, il nuovo segnale, adottato a livello internazionale, per chiedere aiuto qualora si stesse subendo violenza.

“Far conoscere a quante più persone possibili - continua la nota del Carroccio - questo modo di comunicare utilizzabile dalle vittime di violenza, è un passo importante per contrastare un fenomeno purtroppo in crescita anche a causa del lockdown”.

“La mano che si apre – spiega Tomasella - il pollice piegato sul palmo, e poi il pugno. Un gesto discreto, veloce e silenzioso, che può essere fatto da lontano, per strada o durante una conversazione video, ma capace di comunicare una situazione di potenziale pericolo da segnalare ai numeri di emergenza come il 112 e il 1522”.

“In rappresentanza di tutto il movimento regionale, hanno partecipato Paola Tosetti dalla provincia di Pordenone, Maria Vittoria Savron per Trieste, Gianluca Marianini da Udine e Stefano Boldrini e Giuseppe Puccio per Gorizia. Ringrazio - conclude Tomasella - le ragazze e i ragazzi della Lega Giovani del Friuli Venezia Giulia per il loro impegno e per aver dato il proprio contributo alla campagna di sensibilizzazione”.