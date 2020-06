Lega in pressing su Bruxelles per il taglio dell'Iva

Chiedono se l’Europa accetterà abbattimenti discrezionali dell’Iva per rilanciare i consumi dopo il Covid-19 e da Bruxelles rispondono che l’esenzione è già possibile sui sussidi contro le catastrofi. Senza nemmeno citare la Germania che, in totale autonomia, ha già tagliato al 16 e al 5 per cento le proprie aliquote. La Lega è sul piede di guerra contro il commissario europeo Gentiloni che, nella risposta a una specifica interrogazione parlamentare, cita esclusivamente i prodotti medici e quelli legati alle crisi emergenziali. Peccato che l’interpellanza del Carroccio riguardasse ogni categoria merceologica, nessuna esclusa, dai prodotti industriali agli alimentari passando per i servizi.

“Ci mancherebbe che venisse richiesta l’Iva su respiratori e macchinari salvavita”, ha ora tuonato l’eurodeputato friulano della Lega, Marco Dreosto, il cui intervento risale allo scorso marzo ed è stato sottoscritto da una decina di colleghi del gruppo parlamentare di Identità e Democrazia.

Dreosto ha anche fatto notare che "la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha già annunciato un drastico taglio dell’imposta su tutto, praticamente quello che la Lega in Europa profetizzava già tre mesi fa". I leghisti vogliono quindi "nuove delucidazioni da Gentiloni e dalla presidente della Commissione von der Leyen, alla luce di quanto avvenuto in Germania nelle ultime ore".

“Esigiamo una risposta semplicissima, direi che ci attediamo un sì o un no”, ha rimarcato il deputato. "Non accettiamo giri di parole e tecnicismi su un argomento così sentito per milioni di famiglie e imprese. Forse la Commissione teme di irritare Berlino dicendo chiaramente che tutti possono seguire l’esempio tedesco? Già mesi fa il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, aveva proposto un anno di imposizione fiscale pari a zero su tutti i prodotti per aumentare la competitività. Ma nessuno ci ha ascoltato, anzi abbiamo ricevuto critiche e risatine”.