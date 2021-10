Lega Salvini Premier, solo l’unità premia

Uniti si conta e si vince, in Europa come nel più piccolo dei comuni friulani. È questa la morale che trae il segretario regionale della Lega Salvini Premier, Marco Dreosto, alla luce dei risultati delle recenti elezioni amministrative.



Nonostante si votasse per l’istituzione più vicina ai cittadini, il dato dell’astensionismo è pesante: perché secondo lei? “Certamente ha pesato il momento storico ancora penalizzato dalla pandemia, che spinge molte persone a non frequentare i luoghi pubblici, compresi i seggi elettorali. Va detto, però, che da diverso tempo la politica non riesce a entusiasmare i cittadini. Noi che siamo impegnati costantemente sul territorio per ascoltare e proporre soluzioni percepiamo che tutti i giochi di palazzo visti negli ultimi anni hanno ulteriormente allontanato gli elettori dai partiti. Possiamo dire che c’è ancora molta confusione sotto il cielo della politica italiana”



“La Lega in regione ha migliorato i propri consensi rispetto alle precedenti amministrative, ha incrementato i propri amministratori e ha contribuito in maniera determinante ovunque a far vincere un centrodestra unito. Questo il dato che conta di più. Il contesto nazionale può aver penalizzato movimenti come il nostro che hanno un programma molto chiaro, ma non sempre realizzabile in un contesto governativo di unità nazionale”.“In cima pongo la straordinaria e storica vittoria a Muggia, da sempre roccaforte della sinistra, dove è stato eletto un sindaco della Lega, Paolo Polidori. Al pari anche la straripante conferma a Cordenons di Andrea Delle Vedove, il cuibuon governo è stato molto apprezzato dai cittadini. Ma vorrei anche citare le vittorie a Paularo, il secondo comune più popoloso della Carnia, a Grado e a Latisana”“Pur migliorando rispetto alle elezioni del 2016, avrei voluto un risultato maggiore a Pordenone. Qui, però, la personalità forte del sindaco Alessandro Ciriani ha catalizzato un gran numero di consensi indirizzandoli alla sua lista civica. Si sa che alle amministrative il valore dei candidati ha un peso rilevante anche sulle liste che lo sostengono”.“L’unico dato oggettivo di cui dobbiamo tenere conto è che il centrodestra unito vince sempre. Ogni valutazione conseguente, in vista delle Regionali del 2023, la faremo a tempo debito sia con lo stesso presidente Fedriga sia con gli alleati della maggioranza”.“Vogliamo essere al fianco dei tanti amministratori che abbiamo eletto. Il gradimento per il lavoro che stiamo facendo in Regione con le politiche per le imprese e per le famiglie sta dimostrando che i cittadini hanno bisogno di buon governo”.“È un marchio nazionale, su un modello adottato anche da altre forze politiche. Matteo Salvini ha da tempo dimostrato di avere una forte leadership e già da ministro dell’Interno di avere tutte le carte in regola per svolgere il ruolo di premier”.“Anche nel parlamento europeo stanno cambiando diversi equilibri. L’ideale sarebbe che anche in Europa si creasse un contenitore unitario per le forze del centrodestra. È paradossale che ancora oggi tre partiti alleati in Italia siano divisi in tre diversi gruppi a Bruxelles. E questo vale anche per le forze politiche di molti altri Paesi”.