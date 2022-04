Legambiente Fvg presenta il rapporto Ecomafia 2021

Non c’è sviluppo sostenibile senza legalità, senza un contrasto culturale e operativo contro i cosiddetti ‘ladri di futuro’. E’ stato presentato a Trieste il rapporto Ecomafia 2021 (dati 2020) da Legambiente nazionale e Fvg in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione. La fonte dei dati sono state le forze di polizia e le capitanerie di porto.

Legambiente Fvg, per contribuire a questa sfida ha costituito il Ceag - Centro di azione giuridica, formato da un pool di avvocati volontari che, coordinandosi con il Ceag nazionale e i circoli sul territorio, supporta l’attività associativa, sotto il profilo giuridico, della promozione della cultura della legalità, della formazione agli iscritti. L’associazione si coordina poi con altre associazioni che operano nello stesso campo (in primis Libera Fvg).

Il 2019 è stato l’anno record per l’illegalità ambientale in Fvg: con 544 reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle capitanerie di porto si è toccato il punto più alto degli ultimi tre anni, con una crescita del 35,4% rispetto al 2018. Sempre nel 2019 sono state 345 le persone denunciate, 203 i sequestri effettuati, otto le ordinanze di custodia cautelare eseguite (anche in questo caso si tratta della prima volta che viene emesso questo tipo di provvedimento nel triennio 2017-20919), di cui quattro per reati relativi al ciclo illegale di rifiuti e quattro per quelli contro la fauna.

Nel 2020 sono stati accertati 521 reati, 203 a Trieste, 109 a Udine, 61 a Gorizia e altrettanti a Pordenone. Sono state 386 le persone denunciate – 171 a Trieste, 57 a Udine, 88 a Gorizia e 27 a Pordenone - mentre sono stati 366 i sequestri effettuati, 143 dei quali a Trieste, 108 a Udine, 39 a Gorizia e 48 a Pordenone.

La fase acuta della pandemia non ha rallentato il fenomeno criminale. Nell’ultimo quadriennio (2017 – 2020) si sono registrati 2.009 reati, 1.530 persone denunciate e 930 sequestri.

CICLO DEL CEMENTO: accertati 102 reati, con 56 persone denunciate e 14 sequestri. Il numero di reati è salito nell’ultimo triennio (67 nel 2019 e 80 nel 2018); così pure i sequestri: quattro nel 2019 e sei nel 2018; le denunce sono, invece, diminuite: erano 92 nel 2018 e 69 nel 2019.

CICLO DEI RIFIUTI: accertati 90 reati, 109 persone denunciate e 49 sequestri effettuati; le inchieste dal 2002 all'1 aprile 2022 riferite all'articolo 452 quaterdecies del codice penale (l’articolo recita “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni…”) sono 15 in Fvg, che rappresentano il 3,4% sul totale nazionale.

Coinvolte 714.000 tonnellate di rifiuti. Sono state 20 le inchieste aperte da procure di altre regioni che hanno coinvolto il nostro territorio. Gli incendi di rifiuti dall’1 gennaio 2013 all’1 aprile 2022 che hanno interessato gli impianti di trattamento o capannoni dismessi sono stati 18; gli ultimi due rispettivamente a Mossa (novembre 2021) e a San Vito al Tagliamento (marzo 2022).

REATI CONTRO LA FAUNA: 191 reati, 141 denunce, 180 sequestri in terraferma e a mare. Trieste è al 15° posto nella classifica tra le province italiane. La Regione è al nono posto per numero di reati per km di costa (0,8 reati/km).

"I controlli sui reati di carattere ambientale non sono mai sufficienti. Per questo bisogna fare rete fra le diverse istituzioni, stringendo accordi come quello che la Regione ha recentemente siglato con la Guardia di Finanza per monitorare le realtà che vogliono usufruire dei fondi del Piano nazionale di riprese e resilienza. È strategico da una parte comprendere come cogliere al meglio le occasioni garantite dal Pnrr e dall'altra impedire che i malintenzionati possano approfittare di questi finanziamenti per arricchirsi in modo indebito". Questo il concetto espresso dall'assessore alla Sicurezza e alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi all'Università di Trieste ha preso parte alla presentazione del Rapporto Ecomafia 2021.

Portando i saluti del presidente della Regione, Roberti ha ricordato che a causa della pandemia i cittadini e le istituzioni hanno affrontato due anni molto difficili. La diffusione del Covid-19 non ha portato, però, a un calo dei reati così come non ha frenato le attività illegali delle organizzazioni malavitose che, come consuetudine, hanno invece spostato le loro attenzioni verso settori più convenienti.

Roberti ha sottolineato che "oggi stiamo vivendo un periodo irripetibile, contraddistinto dalla possibilità di realizzare un straordinario rilancio della nostra economia grazie alle ingenti risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che riguarderanno in particolare la transizione ecologica".

L'assessore ha sostenuto che questi anni hanno visto le forze dell'ordine impegnate in una moltitudine di attività di controllo, comprese quelle legati alla diffusione del Coronavirus, mentre il numero del personale della Pubblica amministrazione è in costante diminuzione. Nel frattempo, anche per le conseguenze del conflitto in Ucraina, è esplosa la crisi energetica e sono aumentati i costi delle materie prime.

Tutti questi fattori, secondo il componente della Giunta regionale, rendono necessari momenti di studio e di approfondimento come quello odierno incentrato sul Rapporto Ecomafia 2021.