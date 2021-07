Legge Bacchelli, Rojc firma l'appello per l'ambasciatore Picco

“Qualche giorno fa ho sottoscritto l’appello lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con profondo rispetto per il lavoro di Giandomenico Picco e come sentito tributo a tutti i costruttori di pace. La richiesta dell’applicazione della legge ‘Bacchelli’ al nostro illustre conterraneo è doverosa, per gli eccezionali risultati e riconoscimenti ottenuti nel suo ruolo istituzionale, perseguendo con tenacia la pace e la mediazione come strumento per risolvere i conflitti, e per aver rappresentato l’eccellenza della nostra terra, diventando ambasciatore dei nostri valori e orgoglio del Friuli Venezia Giulia”. Lo scrive la senatrice Tatjana Rojc (Pd) rispondendo all’appello lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin.

“La serenità di poter trascorrere gli ultimi anni della vita nell’amato Friuli – aggiunge Rojc - vicino alle sorelle pur nella malattia che lo ha colpito, credo sia ragione giusta e una dovuta riconoscenza che l’Italia tutta dovrebbe affermare con la concessione dei benefici di legge”.