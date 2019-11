Legge da cambiare per i dragaggi

Varie le criticità rilevate a Grado, dai numerosi danni in città fino alla Laguna. Permangono le problematiche per il ripristino dei canali in laguna e gli accessi ai casoni.

E’ quanto è emerso durante il sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo compiuto dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, assieme al vice Riccardo Riccardi e ai dirigenti regionali della Protezione civile. A rappresentare il Comune di Grado il vicesindaco, Matteo Polo, in quanto il sindaco, Dario Raugna, si trova ad Arezzo al Congresso Nazionale dell’Anci, anche in qualità di delegato per il Friuli Venezia Giulia.



Conteggio provvisorio

“I danni ci sono e ho paura che emergeranno anche nei prossimi mesi: l’acqua di mare, molto corrosiva, crea criticità non indifferenti a lungo termine - ha sottolineato il governatore Fedriga -. Un plauso ai cittadini che hanno operato in modo puntuale e immediato senza restare a braccia conserte. Abbiamo già fatto richiesta di riconoscimento dello stato d’emergenza al Governo. Una volta approvato potremo erogare anche fondi per i danni, indispensabili affinché la stagione estiva con tutte le potenzialità che Grado può esprimere”.

Per quanto riguarda gli escavi in Laguna il governatore ha spiegato che una richiesta è già stata inoltrata a Roma. “Si tratta di una normativa nazionale: leggi del genere rischiano di non difendere l’ambiente, bensì di danneggiarlo, perché non consentono interventi che aiutino sia le attività produttive sia di tutelare l’ambiente stesso. ”.



Al lavoro tutti uniti

“La nostra amministrazione – ha spiegato il vicesindaco Polo - è impegnata ancora nel ripristinare la normalità, dopo giorni in cui siamo stati flagellati dall’acqua alta, dalle mareggiate e dalle forti piogge. Allo stesso tempo stiamo implementando la relazione consegnata tempestivamente al capo della Protezione Civile nazionale, creando un dossier comprensivo dei danni subiti da cittadini e imprese, da casoni e valli da pesca, da tutte le spiagge di Grado e dalle strutture comunali. Oggi abbiamo ribadito che Grado necessita di interventi urgenti e che per farlo si devono modificare le norme nazionali. Su questo non c’è differenza di credo politico nella nostra città. Tutte le Istituzioni sono al lavoro per Grado fianco a fianco. E’ in programma la visita di alcuni parlamentari eletti in Fvg, che hanno ravvisato l’urgenza di capire quali siano le necessità più impellenti della nostra isola. Solo tramite il lavoro congiunto di tutti i soggetti interessati possiamo raggiungere gli obiettivi ambiziosi di una normativa nazionale più snella. Per quando riguarda il fronte imprese, ringrazio il Vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Gianluca Madriz, con il quale stiamo predisponendo uno strumento urgente per garantire l’accesso al credito a chi si trova in difficoltà, per consentirgli di traguardare l’effettiva erogazione degli aiuti statali”.

Il Comune di Grado ha inoltre disposto, in via del tutto eccezionale, il ritiro degli ingombranti danneggiati dall’acqua alta presso i domicili e le attività a carico del Comune fino a lunedì 25 novembre (per concordare il ritiro è consigliata la prenotazione telefonando 0431 898147 dalle 9 alle 14 o inviare una mail a ambiente@comunegrado.it).