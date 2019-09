Legge elettorale, è bagarre in Aula

Clima caldo in Consiglio regionale dove oggi pomeriggio è cominciato l’esame della legge che propone il referendum per l’abolizione della legge elettorale. Il gruppo del Pd, durante il dibattito, ha mostrato un grande striscione con la scritta ‘Autonomia venduta a Pontida’, con chiaro riferimento alla proposta di legge avanzata da Matteo Salvini in occasione della festa della Lega.

Sulla proposta, la maggioranza di centrodestra ha raggiunto un accordo in tarda mattinata, dopo che Forza Italia e Progetto Fvg hanno superato le perplessità espresse nei giorni scorsi. La legge regionale è stata presentata dal gruppo del Carroccio e ha registrato fin da subito l’adesione di Fratelli d’Italia.

I dubbi di Forza Italia e Progetto Fvg sono emersi - da quanto si è saputo - anche durante la riunione della V Commissione che ha preceduto i lavori in Aula. I consiglieri dei due gruppi hanno espresso le loro riserve, ma hanno annunciato il voto positivo.

Sempre in aula, nel pomeriggio è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga. “Vogliamo utilizzare la costituzione e vogliamo utilizzare al massimo l’autonomia che questa costituzione ci riconosce. Sono contento se questa Regione e questo Consiglio saranno protagonisti al livello nazionale”.

Fedriga ha respinto e condannato “i toni offensivi usati dall’opposizione. Non è vero che questa Giunta non ha fatto nulla. È strano poi che le accuse di propaganda arrivino da chi espone striscioni in aula”.

"Vogliamo inserirci nel dibattito nazionale" ha spiegato il capogruppo della Lega Mauro Bordin, relatore di maggioranza e primo firmatario della proposta - facendo capire che c'è un'esigenza sentita di avere un sistema elettorale che consenta di consegnare il governo del Paese in maniera trasparente a una maggioranza solida e inequivocabile. Il voto dell'elettore deve essere un voto che conta; quando esprime la sua preferenza, deve essere certo che il suo voto non sarà modificato da accordi e inciuci che nulla hanno a che fare con il suo volere".

Di illegittimità costituzionale hanno, invece, parlato i relatori di minoranza Francesco Russo (Pd) e Mauro Capozzella (M5S), tanto da trasformare il proprio pensiero in questioni pregiudiziali, però respinte dalla maggioranza dell'Assemblea. Per Russo, "la proposta della Lega non presenta i requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità fondamentali per l'ammissibilità dei referendum abrogativi concernenti leggi elettorali come delineati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Non solo, perché non è neppure una sottrazione di alcune norme, ma una surrettizia introduzione di una sorta di referendum propositivo mediante l'abrogazione di semplici parole. Non c'è stata trasparenza nell'ultima riunione dei capigruppo - ha quindi chiosato - e avete forzato l'ordine del giorno odierno dei lavori d'Aula".

Dello stesso parere Capozzella, che ha parlato di "chirurgia normativa manipolativa" ed è poi andato oltre, indicando gli articoli della Costituzione italiana che a suo dire sono violati dalla proposta, ovvero il 75, il 76 e l'88. Un referendum, dunque, per il Gruppo del M5S, che sarebbe indetto solo per una mera valenza politica utile al capo della Lega, Salvini.

Prima del dibattito tra i consiglieri, il presidente Fedriga ha avuto modo di ribadire che "si tratta dell'abrogazione di parti di norma, perciò non può essere una discussione sul sistema elettorale ottimale. Non stiamo scrivendo una norma elettorale - ha rimarcato -, ma riscrivendo una parte di norma. L'augurio è che si vada verso un sistema che soddisfi da una parte l'esigenza dei cittadini che devono poter conoscere quale sarà la maggioranza che governerà il Paese e, dall'altra, di un diritto di tribuna in capo all'opposizione".