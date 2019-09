Legge elettorale, la Lega spinge per il referendum

Entra nella fase cruciale il confronto politico fra le forze di maggioranza del Friuli Venezia Giulia sulla proposta di Matteo Salvini di un referendum con il quale cancellare l’attuale quota proporzionale della legge elettorale e arrivare a un sistema maggioritario. Domani, a Trieste, ci sarà una riunione di maggioranza Lega-Forza Italia-Progetto Fvg per un confronto dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che ha lasciato intendere che un maggioritario puro non sarebbe una soluzione ottimale per i forzisti.

In mattinata, il governatore Massimiliano Fedriga ha ribadito le posizioni della Lega a favore del voto e del maggioritario. “Fare un proporzionale puro – ha spiegato il Presidente del Fvg – penso sia in controtendenza rispetto alla volontà dei cittadini che vogliono scegliersi la maggioranza e decidere chi governa”.

Fedriga, inoltre, ha anticipato la linea che sosterrà nel confronto con Forza Italia e Progetto Fvg, che sembrano tentennare rispetto all’avvio di un’azione referendaria, che ha come scadenza proprio la riunione del Consiglio regionale di mercoledì 25.

“Cercheremo di capire le varie posizioni – ha anticipato Fedriga – e di arrivare a una soluzione. Ascolterò i vari partiti, Lega compreso, senza forzature”. Il presidente della Regione, inoltre, ha ribadito il giudizio negativo su quello che ha definito “il Governo delle tasse”, da quelle “sulle merendine a quelle sugli aerei”.

“Mi piacerebbe – ha aggiunto – che chi sta a Roma, nel Pd e nei Cinquestelle si rendesse conto dei collegamenti dal Friuli Venezia Giulia e ci spiegasse come arrivare, ad esempio a Roma e a Milano in tempi ragionevoli”. Fedriga ha ribadito la propria posizione sulla Tav in regione. “Facciamola, come ho chiesto, così non serviranno gli aerei e si arriverà a Roma, Milano e dappertutto in poco tempo. Se continuiamo a dire no alla Tav, no a quell’altro e mettono tasse sugli aerei, come ci muoviamo, con il carretto?”.

“La scelta di un sistema elettorale nazionale ha un valore altamente politico che tocca uno scenario molto più vasto della nostra regione e nel contempo può avere ripercussioni importanti nella rappresentanza delle minoranze e dei nostri diversi territori. Qui non siamo al 'con me o contro di me' ma in un confronto politico e il Consiglio regionale non può essere ricondotto a una questione di fiducia o di sfiducia verso un capo”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito alla discussione sulla richiesta di un referendum abrogativo della quota proporzionale nella legge elettorale.

“Soprattutto e per l’ennesima volta – aggiunge Shaurli – auspico che Fedriga si ricordi di essere presidente del Friuli Venezia Giulia e di doverne tutelarne la comunità e gli interessi prima di ogni altra cosa, anche prima del suo partito o delle imposizioni del suo capo”.