Legge elettorale, no all'Autonomia a senso unico

"Il richiamo all'autonomia non può valere a senso unico, solo quando a Roma c'è un Governo nemico da colpire. Perché non si ricorda un simile scrupolo del presidente Fedriga quando il Governo aveva al timone un certo capitano. Inoltre, ricordiamo molto bene Fedriga che diceva al presidente Pahor e al ministro Cerar che si sarebbe impegnato per la rappresentanza slovena a Roma, mentre se passasse questa proposta referendaria nessuno sloveno siederà mai più al Parlamento italiano". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, espressione della minoranza slovena a Palazzo Madama, replicando al presidente Fvg Massimiliano Fedriga che oggi a Trieste in Consiglio regionale ha commentato l'approvazione della deliberazione integrativa del quesito referendario, che abroga l'attribuzione di seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione dei parlamentari nazionali, dicendo rende "le Regioni protagoniste nel dibattito sulla legge elettorale".