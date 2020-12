Liberati i 18 pescatori imprigionati a Bengasi

Dopo 108 giorni di reclusione, sono stati liberati questa mattina i 18 pescatori di Mazzara del Vallo (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi), imprigionati dall'1 settembre a Bengasi. A concludere l'operazione sono stati il premier Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che sono volati in Libia.

"I nostri pescatori sono liberi", ha scritto Di Maio su Facebook. "Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo".

"Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi".

Il Presidente del Consiglio Conte ha postato la loro foto davanti ai due pescherecci sequstrati, a bordo dei quali ora faranno rientro in Italia, scrivendo semplicemente "Buon rientro a casa".

Anche il Consiglio regionale del Fvg si era mobilitato per la loro liberazione, votando all'unanimità una mozione il 10 dicembre.

“Se i pescatori di Mazara del Vallo ritorneranno in Italia, nonostante gli oltre 100 giorni di prigionia, non possiamo che essere felici della notizia e stringerci in un forte abbraccio con le loro famiglie che, malgrado le tantissime difficoltà, avranno la serenità di sapere al sicuro i propri cari e amici”. Arriva unanime dal Gruppo consiliare della Lega la soddisfazione per la notizia della liberazione. “Fa riflettere e preoccupare che lo stesso risultato sia stato conseguito dalla Turchia in 5 giorni e al Governo italiano invece siano serviti oltre 100 giorni. Sono numeri che si commentano da sé e rendono l’idea dell’inefficienza e dell’incapacità di chi in questo momento si trova a governare il nostro Paese” conclude la nota del Gruppo consiliare della Lega.