Licia Ronzulli fa tappa in Fvg

Giustizia, obbligo vaccinale e Green Pass. Sono i temi sui quali Forza Italia Fvg si sta particolarmente impegnando in queste settimane con una capillare presenza sul territorio. A sostegno di quanto messo in campo nelle varie piazze della regione ha chiamato la senatrice Licia Ronzulli che sarà in regione venerdì 30 e sabato 31 luglio.

“D’accordo con la coordinatrice regionale Sandra Savino - ha dichiarato il senatore azzurro Franco Dal Mas - abbiamo ritenuto di dare un segnale forte sull’impegno dei Forza Italia verso i referendum sulla giustizia e la campagna vaccinale. E la presenza in Friuli Venezia Giulia della vice capogruppo di Forza Italia al Senato e presidente della Commissione infanzia e adolescenza né è testimonianza”.

La senatrice Ronzulli sarà venerdì 30 luglio sera a Pordenone. Ad accoglierla la coordinatrice Savino, il senatore e membro della Commissione giustizia al Senato Dal Mas, la consigliera regionale Mara Piccin e i tanti iscritti e simpatizzanti azzurri locali. Sabato 31 Ronzulli proseguirà il suo tour regionale presenziando al gazebo per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia a Trieste. Dopo un incontro con il presidente regionale Massimiliano Fedriga, la senatrice alle 14.30, la senatrice si recherà al Burlo Garofolo; il giro proseguirà presso i reparti del pronto soccorso, neonatologia e clinica pediatrica. A seguire, visita al centro vaccinale della Centrale Idrodinamica alle 15.45.