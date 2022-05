Licia Ronzulli fa tappa in Fvg

Domani, venerdì 6 maggio, farà tappa in Fvg la senatrice Licia Ronzulli, vice presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, componente della commissione Industria, commercio e turismo e Presidente della commissione per l’infanzia e l’adolescenza.

La senatrice alle 15 sarà a Gemona per la deposizione di una corona in onore delle vittime del terremoto; alle 16.30 sarà Venzone. Alle 18, tappa a Monfalcone per la presentazione della lista del candidato Sindaco Anna Maria Cisint. Sabato 7, alle 11, infine, sarà a Gorizia nella sede elettorale del Sindaco Rodolfo Ziberna.