Lignano e Marano, 2,6 milioni di euro per i dragaggi

La Regione ha stanziato una prima somma di due milioni e 600 mila euro per i lavori di manutenzione e ripristino dei fondali nei principali canali di accesso al sistema delle darsene, dei marina e degli approdi del comprensorio lignanese e della laguna di Marano. Il provvedimento, proposto dall'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, avvia l'azione periodica stabilita dall'Amministrazione per assicurare il dragaggio e il ripascimento dei fondali negli accessi navigabili del complesso di strutture nautiche esistente.

"Si tratta infatti - spiega l'assessore - del primo stralcio del programma di lavori annuali che ho inteso prevedere subito dopo l'acquisizione delle relative competenze in capo al mio assessorato, avvenuta lo scorso 1 gennaio, per dare risposta a una serie di problemi che amministratori e operatori, e non solo, avevano segnalato da tempo e che mettevano in difficoltà l'economia collegata al mondo della nautica e della pesca e abbassavano il livello di sicurezza della navigazione".

"Sono interventi - precisa Scoccimarro - che rivestono particolare urgenza per dare risposta rapida alle esigenze del territorio, e prevedono: lavori di manutenzione dei fondali del canale di Lignano, l'accesso alla Laguna di Marano, con il riutilizzo delle sabbie per il ripascimento dei litorali di Lignano Pineta e Lignano Sabbiadoro (900 mila euro); lavori di manutenzione dei fondali della foce del fiume Tagliamento, con il riutilizzo delle sabbie per il ripascimento del litorale di Lignano Pineta (600 mila euro); lavori di ripristino dei fondali dei canali prospicenti l'abitato di Marano lagunare (750 mila euro); lavori di manutenzione di ripristino dei fondali del canale Coron, l'accesso ad Aprilia Marittima (350 mila euro).

"Non ci sono solo Tagliamento e i fondali dei comprensori di Lignano e Marano. Anche la laguna di Grado necessita di manutenzione e ripristino per garantire il ripascimento spiagge, la navigazione e l'accesso a darsene, mote e casoni della laguna. Peccato che finora, nei piani della Regione, nulla di tutto questo si stia vedendo, il che fa venire profondi dubbi sul fatto che vi sia un disegno regionale per tutto il territorio che necessita di tali interventi". Lo afferma il consigliere isontino del Pd, Diego Moretti commentando la delibera odierna della Giunta regionale, con la quale vengono finanziati i lavori di manutenzione e ripristino dei fondali nei principali canali di accesso al sistema delle darsene, dei marina e degli approdi del comprensorio lignanese e della laguna di Marano.

"Per quanto abbiamo visto finora, pare che come avviene su altri ambiti, anche in questo caso la giunta regionale usi metri differenti a seconda del territorio su cui intervenire. Al di là di alcuni lavori da tempo finanziati e in fase di avvio dell’iter in questo periodo su Monfalcone, l'area di Grado continua a essere penalizzata, brillando per l’assenza di interventi regionali (gli ultimi risalgono all’assessorato retto da Mariagrazia Santoro). L'assessore Scoccimarro, che da poco ha preso tale delega, pensi a un piano dove tutti i territori vengano considerati e venga riconosciuta a ognuno la propria dignità. Nei prossimi giorni chiederemo che l'assessore Scoccimarro venga in IV commissione a relazionare sulle intenzioni della Regione in merito ad azioni che coinvolgano tutti i territori che necessitano di interventi".