Lignano Sabbiadoro taglia la Tari alle attività

Sono state approvate durante l’ultimo Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro le nuove Tariffe Tari per l’anno 2021. Sono previsti importanti sconti per le attività economiche, stagionali e annuali, interessate da chiusure e restrizioni nel corso dell’anno.

“Abbiamo ridotto il carico tributario per offrire un ulteriore concreto sostegno alle attività economiche che hanno dovuto subire chiusure a causa della pandemia”, ha commentato il Sindaco Luca Fanotto. “Oltre alla scontistica, fino a un 34% per le attività annuali e fino a un 23% per quelle stagionali, siamo intervenuti anche nella tempistica dei versamenti, dilazionandoli. Una prima rata, di acconto, potrà essere pagata fino al 16 dicembre, mentre il saldo viene posticipato al 31 marzo 2022. Ricordo che per le attività stagionali questa scontistica si aggiunge alla riduzione già in essere del 30%, assegnata dal Comune proprio in virtù del loro carattere non annuale”.

“E’ un provvedimento molto importante, che è stato oggetto di un iter particolarmente lungo, complesso e delicato, se paragonato agli anni precedenti. La presenza, infatti, di nuove Autorità, quali Ausir e Arera, che si sono affiancate al soggetto gestore (la società Mtf Srl), nella definizione del Piano Economico Finanziario, ci ha spinto a un serrato confronto per produrre tariffe che permettessero sconti di rilievo. Un lavoro articolato e non facile, ma che siamo riusciti a portare a termine proprio a ridosso della scadenza”.