Liliana Segre compie 90 anni, gli auguri dal Fvg

Liliana Segre, senatrice a vita, compie 90 anni. Segre è nata a Milano il 10 settembre 1930 in una famiglia ebraica laica. La madre Lucia Foligno muore quando lei ha meno di un anno. Nel gennaio 1944 viene deportata con il padre Alberto - che non rivedrà più - in Germania e internata nel campo di sterminio di Birkenau-Auschwitz, dove le viene tatuato il numero 75190 sul braccio.

Il mondo della politica si è mobilitato per fare gli auguri alla senatrice, a cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha chiamata al telefono questa mattina.

Auguri anche dal premier Giuseppe Conte che sui social scrive: "Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre, la quale ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale.

Grazie senatrice Segre. Grazie per l’impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione."

Il vice governatore del Fvg, Riccardo Riccardi, ha twittato: "Il mio augurio per il suo 90° compleanno a Liliana #Segre che ha lottato per riconquistare il proprio diritto alla vita e per la #libertà. Grazie per la sua testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di TUTTI".

Gli fa seguito l'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli: "Parla 'di vita e non di morte' e 'd’amore e non di odio' Cuore rosso#LilianaSegre. Oggi come tanti anni fa quando me la fece conoscere il mio allora #amicodipenna #LucianoBelliPaci".

"Buon compleanno, Senatrice Segre! Una donna straordinaria. Un esempio per tutti noi" scrive la deputata del Pd Debora Serracchiani.

Auguri anche dall'Anpi nazionale.