L'impugnazione? Era già prevista

“Fedriga inizi a tenere un comportamento degno di un presidente di Regione e ci eviti le sue isterie e maleducazione in diretta Facebook: da questa parte non ci sono traditori, verifichi dalla sua. Fa sorridere la finta indignazione per l'impugnazione di una legge regionale, un fatto già largamente previsto e già comunicato anche dal suo Governo, semplicemente perché non ha i requisiti per passare al vaglio di legittimità. In parole povere perché è una stupidaggine propagandistica. Glielo avevamo detto in tutti i modi, glielo avevano detto imprese e sindacati, ma come al solito non ha ascoltato nessuno e ha reso ridicoli i legislatori regionali”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha accusato di “tradimento” il nuovo Governo che oggi in Cdm ha deciso di impugnare due leggi regionali in materia di immigrazione e di imprenditoria.

Il segretario dem ricorda che “Fedriga aveva accusato addirittura Soros quando dal Mise era arrivata la valutazione negativa della legge: adesso siamo tornati in Italia ed è ovviamente colpa del Pd. Sia serio e la smetta di dare in escandescenze un giorno sì e l'altro pure. Ha parecchio lavoro da fare per la regione: sarebbe ora di cominciare”.

"Non si tratta affatto di un'attività ordinaria, corrente né banale, bensì di una puntuale azione politica mirata a colpire i cittadini del Friuli Venezia Giulia", questa la replica del governatore Fedriga alle dichiarazioni del neoministro agli Affari Regionali sull'impugnazione della legge 9 da parte del Governo.

"Capisco che il ministro Boccia si sia appena insediato, ma è evidente che non conosca i termini della questione: Regione Friuli Venezia Giulia ha infatti dato la propria disponibilità a modificare due norme, specificatamente una riguardo la caccia e una sugli allevamenti, che il Governo non ha impugnato. Per quanto riguarda invece le norme legate all’immigrazione - chiarisce il governatore - mai abbiamo dato né mai daremo disponibilità a modificarle, ed è proprio per questo che ci presenteremo di fronte alla Corte costituzionale".