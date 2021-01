Linea Trieste-Venezia, alternative per risolvere le criticità

"Il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Trieste-Venezia ha presentato numerose criticità, alle quali abbiamo fornito alcune alternative di prospettiva e progettuali. Tuttavia, ancora non sono state valutate da parte di Rfi, soprattutto per ciò che riguarda il superamento dei passaggi a livello lungo la strada statale 305 tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, nonché lungo la strada provinciale 15 che porta a Doberdò del Lago".



Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Giuseppe Nicoli, osservando anche come "sia stata fatta una riunione, affinché si concretizzasse il tanto sollecitato tavolo di concertazione tra Regione Fvg, Ferrovie e sindaci del territorio".



Per quanto riguarda il superamento dei passaggi a livello del Monfalconese, l'esponente forzista ricorda che "nell'ultima finanziaria il nostro Gruppo consiliare aveva presentato un ordine del giorno. La Giunta Fedriga, approvandolo, si è impegnata a sostenere tutti i progetti riguardanti la velocizzazione della Trieste-Venezia da sottoporre a Rfi: non soltanto relativamente all'area giuliana ma, per esempio, anche per quanto riguarda Latisana".



"Nel rilevare l'assoluta importanza e strategicità dell'opera di adeguamento ferroviario al fine di diminuire i tempi di percorrenza tra Trieste e Venezia, evidenziamo - conclude Nicoli - come siano altrettanto importanti le proposte che giungono dai territori, alle quali bisogna prestare attenzione e dare seguito".