Lista Fedriga, i candidati per la circoscrizione di Gorizia

“La lista civica Fedriga Presidente non è una forza politica che si contrappone ai partiti della coalizione di centrodestra ma, al contrario, intende offrire un’opportunità in più agli elettori del Friuli Venezia Giulia, nel solco del pragmatismo adottato dall’amministrazione regionale negli scorsi cinque anni”. Lo ha sottolineato il candidato alla Presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga, nel corso del proprio intervento di questa sera alla Sala Bassi di Gorizia, in occasione della presentazione dei candidati della lista Fedriga Presidente al Consiglio regionale.

“Un pragmatismo - ha rimarcato Fedriga - che si esplicita non attraverso slogan, bensì per mezzo di azioni concrete che, volendo citare solo due esempi, hanno portato il nostro territorio a imporsi al secondo posto, nel 2021, nella classifica dell’export pro capite e, nel 2022, a vantare il più basso differenziale occupazionale tra uomini e donne di sempre”.

“Non è quindi un caso se, nella circoscrizione di Gorizia, il 60% dei nostri candidati siano donne: una decisione che premia in primo luogo la qualità delle candidate, ma al contempo voluta per rimarcare un approccio che rifugge proclami di breve durata e abbraccia, al contrario, scelte di prospettiva capaci di dare risposte credibili al territorio”.

“Il tutto - ha concluso il candidato di centrodestra - con l’auspicio di garantire al Friuli Venezia Giulia una squadra di governo compatta anche per i prossimi cinque anni, nell’esclusivo interesse delle nostre famiglie e delle nostre imprese”.

Ecco il profilo dei candidati al Consiglio regionale.

Diego Bernardis. 50 anni, sposato, due figli. Di professione collaboratore assicurativo, ha all'attivo 20 anni da amministratore nel Comune di Dolegna del Collio - 10 da vicesindaco e, successivamente, altrettanti da sindaco - e un'esperienza quale consigliere provinciale. Eletto in Consiglio regionale nel 2018, è presidente uscente della V Commissione.

Michela Cecotti. Imprenditrice classe 1974, è amministratore unico della Sultan, società del settore metalmeccanico che si occupa di allestimenti e forniture navali. È presidente dell'ISIG - Istituto di sociologia internazionale di Gorizia - e vicepresidente del Consorzio sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG).

Antonio De Benedittis. 50 anni, padre di Francesco e Nicola. Di professione è piccolo imprenditore nel mondo della comunicazione. Oltre a una lunga esperienza politica e amministrativa, con una parentesi in Consiglio provinciale nell'isontino, ricopre il ruolo di presidente regionale della Federazione italiana tennis e padel.

Suzana Kulier. Nata nel 1973, ha a lungo esercitato la professione di interprete e traduttrice, sfruttando le sue buone conoscenze dell'inglese, dello sloveno e del serbo-croato. Sul versante istituzionale, dal 2010 siede al Consiglio comunale di Monfalcone.

Silvia Paoletti. Goriziana, classe 1963, sposata. Impegnata nel mondo del commercio, ha organizzato fiere nei Balcani sviluppando una buona conoscenza dell'inglese, dello sloveno e del serbo-croato. Per otto anni presidente delle Acli provinciali, attualmente ne è consigliere regionale. Impegnata in politica, ricopre la carica di presidente del Consiglio comunale a Gorizia.