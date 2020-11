“Dopo il dietrofront sul Patto di Stabilità e dopo aver ammesso le perplessità su tempi e condizionalità del Recovery Fund, di cui si parla da mesi, ma del quale ancora nessuno ha visto un centesimo, il Presidente del PE, David Sassoli, eletto nelle file del Partito democratico, e l’ex Presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, hanno dato ragione alla Lega anche sul Mes e sulla cancellazione del debito - afferma l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi -".

"Dopo mesi di dibattiti e di accuse, si sono accorti infatti che il Mes è uno strumento anacronistico e superato e come nessun Paese europeo ne abbia fatto ricorso - prosegue Lizzi -. Gli esponenti del Partito democratico regionale che strumentalmente per mesi hanno chiesto alla Regione FVG di attivarsi per spingere sul Mes, oggi dovranno riposizionarsi sul tema e chiedere conto ai loro rappresentanti in Europa per un cambio di vedute che dà ragione alle scelte assunte dalla Lega fin dall’inizio".

"La Lega continuerà a combattere per difendere i cittadini e le imprese del nostro Paese a Bruxelles, ma anche a Roma - conclude -, come confermato dalle vittorie ottenute nei giorni scorsi nelle commissioni e sui tavoli del Parlamento Europeo con l’approvazione delle nostre proposte di buonsenso per le Pmi e per la pesca”.