L’europarlamentare friulana Elena Lizzi (ID, Lega), a seguito dell’emergenza del maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane in queste ore, tra cui la nostra, ha proposto l’attivazione del Fondo di solidarietà Ue per gli eventi metereologici.

“L’Europa – ha detto - deve essere vicina ai cittadini dei territori colpiti in questi giorni da una terribile ondata di maltempo e dimostrare concreta solidarietà attraverso l’immediata attivazione del Fondo di solidarietà Ue per gli eventi metereologici. I danni provocati dal maltempo sono stati gravi allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni di reti elettriche e stradali, danni a patrimoni inestimabili come accade nella città di Venezia. Il maltempo – commenta Lizzi - ha messo in ginocchio le economie di interi territori”.