Lorenzo Fontana Presidente della Camera

Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega ed ex Ministro, è il nuovo Presidente della Camera. Dopo le fumate nere di ieri (quando era prevista la maggioranza dei due terzi dell'Aula), questa mattina, alla quarta votazione, è scattata l'elezione con 222 voti su 392 votanti. Ne bastavano 201 e il centrodestra, nella nuova legislatura, conta su 235 deputati.

Dopo le tensioni di ieri al Senato, con l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza senza i voti di Forza Italia, la maggioranza pare essersi ricompattata. In Aula non sono mancate le critiche, con un cartello anti-Fontana esposto dai banchi dell'opposizione.

Mentre ieri erano prevalse le schede bianche, oggi tutti hanno deciso di votare un loro candidato. Il Pd ha proposto il nome di Maria Cecilia Guerra (77 voti), Azione ha puntato su Richetti (22 voti), mentre il M5S ha scelto Cafiero de Raho (52).

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha applaudito nel Transatlantico di Montecitorio non appena in Aula si sono sentiti gli applausi per l'elezione di Fontana alla presidenza della Camera. Poi è entrato in Aula dove ad applaudire il neo-presidente sono stati solo i banchi della maggioranza.

Soddisfatta la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che, superato lo 'scoglio' della votazione della seconda e della terza carica dello Stato, si prepara al rush finale per la composizione del Governo.