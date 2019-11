Loris Fortuna partigiano

Loris Fortuna, a cui il 5 dicembre sarà intitolata la Sala delle Udienze Civili del Tribunale di Udine a 34 anni dalla sua scomparsa, è il politico friulano della seconda metà del Novecento più noto al di fuori dei confini della nostra regione per essere stato uno dei principali artefici dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano della legge sul divorzio n. 898 del 1° dicembre 1970 e, più in generale, per l’impegno profuso a favore dei diritti civili, alfiere di una laicità nuova in grado di interpretare le profonde trasformazioni realizzatesi nella società italiana dagli Anni ’60 agli ’80 del secolo scorso, che avevano posto in crisi la visione patriarcale della famiglia, facendo emergere nuove istanze, soprattutto quelle volte ad affermare le libertà individuali.

Il periodo che precede la sua elezione alla Camera dei Deputati, nell’aprile del 1963, è probabilmente meno noto nella biografia politica di Loris Fortuna, ma in esso si collocano alcune esperienze fondamentali della sua vita sia sotto il profilo esistenziale sia quello politico: l’attività antifascista e antitedesca del giovane studente del liceo “Stellini” di Udine, la detenzione nel carcere goriziano di via Barzellini, la deportazione a Bernau in Alta Baviera, la militanza nel Pci, eletto al Consiglio comunale di Udine sia nel 1951 sia nel 1956, gli studi giuridici a Padova e poi a Bologna, il giornalismo, la fase inziale della sua attività forense e, infine, la complessa e laboriosa fase di distacco dal partito in cui aveva convintamente militato dopo la Liberazione, conclusasi con l’adesione nel febbraio del 1959 al Partito socialista italiano.

Non costituisce una forzatura sostenere che il significato più profondo della sua prospettiva ideale e politica si trova in nuce racchiuso nella sua partecipazione, da studente liceale dello “Stellini”, a un gruppo resistenziale autonomo di matrice osovana: il ‘Battaglione studenti’. Il gruppo si prefiggeva non solo di “lottare in armi contro il tedesco invasore”, compiendo atti di sabotaggio e reperendo armi, munizioni, esplosivi, ma anche di vincere “l’apatia della popolazione e particolarmente della classe studentesca” e di “combattere, anche sul terreno polemico, la propaganda nazista”. Era indispensabile, inoltre, prefigurare durante la lotta antitedesca il futuro assetto democratico dello Stato italiano

Il 18 aprile 1944 la Geheime Feldpolizei (la polizia militare segreta tedesca), nucleo 1002, con sede nella Piazza di Gorizia, intervenne proprio nel momento in cui una pattuglia del battaglione stava per entrare nella stazione ferroviaria di Udine con un grosso carico di armi, munizioni ed esplosivi destinato a essere inviato con il treno delle 12.20 a Villa Santina, in Carnia. Nella stazione ferroviaria vennero arrestati tre giovani partigiani. Loris Fortuna venne preso due giorni dopo nella propria abitazione.

Gli studenti udinesi furono trasportati nel carcere goriziano di via Barzellini e “sottoposti a gravi interrogatori”, ma non svelarono il nome degli appartenenti al battaglione. Loris Fortuna restò a Gorizia circa sette mesi, venendo a contatto con gli altri detenuti politici che si avvicendavano in quelle tristi celle, alcuni dei quali condannati a morte. Finì di scontare la sua pena nel penitenziario di Bernau am Chiemsee, in Alta Baviera, un enorme reclusorio sulla terra malferma di una mortale palude, ove giunse il 19 dicembre 1944. Era un penitenziario per lavori forzati: la disciplina era bestiale, il vitto praticamente inesistente, le fatiche incredibili.

La lotta antifascista e antinazista, la detenzione e la deportazione furono esperienze che segnarono profondamente la personalità e l’orientamento ideale e politico di Loris Fortuna nella Sinistra italiana prima nel Pci e poi nel Psi e lo persuasero che la libertà civile, la dignità della persona, l’uguaglianza giuridica e i diritti politici, conquiste importantissime del mondo moderno, rimangono parole prive di concreta efficacia se non sono integrate e potenziate da riforme economiche e sociali che diano al cittadino la capacità effettiva di valersi di quelle conquiste.