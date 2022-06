Luca Sut coordinatore regionale del M5S

Il Movimento 5 Stelle ha avviato una nuova fase organizzativa interna, partendo dai territori. Per il Fvg, l'incarico di Coordinatore regionale è stato conferito al deputato Luca Sut, Vicepresidente Gruppo M5S Camera dei Deputati.

"Non ci nascondiamo: dobbiamo ritrovare una parte di noi. In ogni crisi c'è un'opportunità da cogliere", scrive Sut. "I risultati delle elezioni amministrative disegnano un MoVimento 5 Stelle che necessita di rinvigorire la sua matrice civica. Da parlamentare, non ho mai smesso di ascoltare le istanze che, di volta in volta, mi sono giunte dal territorio. Ho ascoltato e cercato, per quanto in mio potere, di dare una risposta alle richieste dei nostri iscritti, cosí come di ogni altro cittadino in questi anni si sia rivolto a noi".

"Ciò nonostante, qualcosa si è incrinato nel rapporto tra il M5S e la società civile: il progetto che ci ha portati nelle istituzioni come forza politica innovativa, però, merita di ritrovare la sua linfa vitale, che è proprio il coinvolgimento dei cittadini. Dalla cittadinanza siamo nati, e da questa dobbiamo ripartire. Come annunciato ieri in conferenza stampa dal Presidente Giuseppe Conte, sta iniziando un momento di riorganizzazione che vedrà attuarsi nuove forme di aggregazione per tutti quei cittadini che credono in quel cambiamento che, nonostante tutto quello che si è scritto contro di noi, siamo riusciti a riflettere nei tanti traguardi raggiunti in anni di governo", prosegue Sut.

"In questa nuova quanto complessa sfida, ho avuto l'onore di ricevere l'incarico dal nostro Presidente, di coordinatore regionale per il Friuli Venezia Giulia, la mia regione. Farò del mio meglio per far sì che, nel mio territorio, il MoVimento 5 Stelle ritrovi quell'entusiasmo partecipativo che coinvolse anche me, anni fa, rendendomi partecipe di un progetto straordinario in cui non ho mai smesso di credere", conclude Sut.