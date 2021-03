Luca Sut pronto a vaccinarsi con AstraZeneca

“Sono disponibile da subito a vaccinarmi contro il Covid, convinto che la politica debba fare la sua parte per confermare al Paese la sicurezza di Astrazeneca”. Lo dichiara il deputato del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, in risposta alle dichiarazioni del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga circa la discussione informale tra i Presidenti di Regione sull’eventualità di coinvolgere rappresentanti politici nazionali nell’azione persuasiva contro il timore, generato nella popolazione, dai decessi di soggetti che si erano sottoposti al vaccino della farmaceutica anglo-svedese.

“L’Ema ci ha assicurato che vaccinarsi con Astrazeneca sia efficace e sicuro. I benefici sono maggiori dei rischi – prosegue il Capogruppo M5S in X Commissione Camera – come ci ha rassicurati anche il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Si sono registrati 25 casi di trombosi su 20 milioni di vaccinati nei Paesi dell’Ue e in Gran Bretagna, ovvero lo 0,000125% – ricorda Sut – laddove non ci sono evidenze che correlino questi decessi con la somministrazione del vaccino, e neppure che vaccinarsi aumenti il rischio di eventi trombotici".

"Il principio della massima precauzione ne ha previsto la momentanea sospensione, ma è importantissimo che la campagna vaccinale non arresti i suoi ritmi. Concordo per una volta con il governatore Fedriga e confermo la mia disponibilità a vaccinarmi con Astrazeneca. Il Friuli Venezia Giulia e l’Italia intera non devono arrendersi alla paura e la politica non deve sottrarsi in tal senso. Al contrario - conclude – se necessario, sarebbe indicato coinvolgere nella campagna anche i Governatori delle Regioni che, come sappiamo, hanno grande esposizione mediatica nei territori”.