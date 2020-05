Luci di Natale, ancora nessun contributo dal Comune di Udine

Luminarie, luci e addobbi natalizi al centro delle polemiche, a Udine. Ieri, venerdì 8 maggio, i consiglieri comunali del Pd Sara Rosso e Alessandro Venanzi hanno presentato un'interrogazione per chiedere contro del ritardo dell’Amministrazione nell’erogare i contributi per le iniziative realizzate dai commercianti e dalle commercianti nel periodo natalizio.

Il termine per la rendicontazione scadeva, infatti, il 28 febbraio 2020 e, ad oggi, segnalano i consiglieri “non solo non è pervenuto alcun contributo ma gli uffici, interrogati da diversi negozianti, non sanno con esattezza nemmeno indicare una data entro la quale i fondi verranno erogati”.

“In data 18 ottobre 2019 - aggiungono i consiglieri - veniva presentato dall'Amministrazione a tutti i commercianti e a tutte le commercianti il bando per l’assegnazione di contributi per le festività natalizie. Proprio in tale occasione, così come in momenti successivi, l’assessore alle attività produttive Maurizio Franz e le responsabili degli uffici competenti rassicuravano ripetutamente che il contributo sarebbe pervenuto in tempi celeri, entro poche settimane dalla scadenza del termine ultimo per la rendicontazione. Siamo a maggio e tutto tace. Si consideri che, per onorare i termini di pagamento con i rispettivi fornitori e per rispettare le caratteristiche del bando, molti commercianti hanno dovuto anticipare ingenti somme di denaro. A peggiorare la situazione poi, è intervenuta chiaramente la crisi di liquidità causata dalla pandemia. Nonostante ciò, dal Comune nessuna data certa”.



“E' comprensibile che su alcuni aspetti della politica cittadina la Giunta prima di agire nel concreto attenda le linee guida nazionali al fine di riprogettare al meglio una ripartenza - concludono Rosso e Venanzi -. L’inerzia, però, diventa davvero intollerabile e ingiustificata quando, come in questo caso,ed, invece, rimangono immobili”.