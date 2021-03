Lutto, è morto il padre del presidente Massimiliano Fedriga

Lutto per il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Il papà Maurizio è morto nel tardo pomeriggio di oggi, a Trieste. Aveva 74 anni ed era malato da tempo. "Il vicegovernatore Riccardo Riccardi - si legge nella nota della Regione -, insieme a tutto l'Esecutivo e ai più stretti collaboratori del governatore del Friuli Venezia Giulia, si stringono attorno a Massimiliano Fedriga per la scomparsa del padre".

Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, con il presidente regionale Giovanni Da Pozzo e i presidenti delle associazioni territoriali Gianluca Madriz di Gorizia, Alberto Marchiori di Pordenone e Antonio Paoletti di Trieste, in rappresentanza di tutto il sistema associativo del commercio, del turismo e dei servizi, colpito da questo grave lutto, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del papà di Massimiliano Fedriga e si stringe con grande affetto al presidente della Regione e alla sua famiglia.



“Voglio esprimere a nome di tutto il movimento regionale della Lega Friuli Venezia Giulia le condoglianze al Presidente Fedriga per la perdita del papà Maurizio - dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale della-. Ci stringiamo con affetto intorno al nostro Presidente e a tutta la sua famiglia in questo difficile momento.”

"A nome del sistema dell’artigianato regionale esprimo al presidente Fvg, Massimiliano Fedriga, e alla sua famiglia il nostro cordoglio per la grave perdita del papà Maurizio. A loro va tutta la nostra vicinanza - ha detto il presidente di Confartigianato-Imprese Udine ed Fvg, Graziano Tilatti -".

Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, esprime "profondo cordoglio e totale vicinanza dell'Assemblea legislativa al governatore Massimiliano Fedriga. L'intera comunità del Friuli Venezia Giulia - conclude Zanin - si stringe attorno a Fedriga con un abbraccio virtuale quanto sincero".

"Esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra sincera vicinanza al presidente Massimiliano Fedriga e alla sua famiglia - affermano i consiglieri regionali del gruppo del Pd -, in questo momento di lutto per la triste scomparsa del papà Maurizio".

"Rivolgo al presidente Fedriga il mio pensiero e il mio cordoglio in un momento duro della vita qual è la perdita del padre. A Massimiliano e alla sua famiglia i sentimenti della mia umana e affettuosa vicinanza", così la deputata Debora Serracchiani.

Anche il gruppo consiliare di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, con i consiglieri Mauro Di Bert, Edy Morandini e Giuseppe Sibau, esprime al presidente della Regione, Massiliano Fedriga e ai suoi familiari il più sentito cordoglio per la perdita del caro papà Maurizio.

"I consiglieri regionali del Patto per l'Autonomia esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza al presidente della Regione e alla sua famiglia, per la dolorosa perdita del padre". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli.

"Le più sentite condoglianze al Governatore e alla famiglia per la perdita del padre Maurizio da parte del coordinamento triestino di ProgettoFvg. Una persona dalla grande umanità che mancherà a tutta la comunità, un forte abbraccio a Massimiliano e vicinanza alla famiglia in questa dolorosa circostanza - così Giorgio Cecco coordinatore provinciale del movimento".

"Il Gruppo consiliare della Lega si stringe attorno a Massimiliano Fedriga per la perdita del papà Maurizio, avvenuta a Trieste nel tardo pomeriggio di oggi" affermano in una nota i componenti del Gruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, esprimendo "massima vicinanza e cordoglio al nostro presidente e a tutta la sua famiglia in questa circostanza così dolorosa".

Il ministro Stefano Patuanelli, i deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut e i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia, Cristian Sergo, Ilaria Dal Zovo, Mauro Capozzella e Andrea Ussai si uniscono al dolore del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, dopo la scomparsa del padre Maurizio. “Siamo vicini al presidente e alla famiglia, colpita dal grave lutto” è il messaggio dei portavoce M5S.

Il Gruppo editoriale Media Friuli esprime la propria vicinanza e il cordoglio al presidente Fedriga e alla sua famiglia.