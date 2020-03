Lutto per la scomparsa di Giancarlo Serafini

Il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega) esprime commozione e cordoglio per la scomparsa, all'età di 74 anni, di Giancarlo Serafini, già consigliere comunale leghista a Staranzano e, più recentemente, vicepresidente del Corecom Fvg.

"La scomparsa di Serafini - afferma Bernardis - ci rattrista profondamente. Oggi ricordiamo una figura stimata per il suo impegno politico e sociale, un amico mite e pacato nei toni ma altrettanto determinato e coerente nel condividere idee e pensieri".

"Con lui - ricorda il consigliere leghista - ho vissuto svariati momenti della politica locale e nazionale in cui ci siamo trovati anche in forte contrapposizione, ma che alla fine ci hanno sempre visto rispettosi e uniti nel portare avanti le idee del movimento in cui crediamo. Ci mancherà una persona della sua esperienza".

Serafini, come spiega Bernardis, 32 anni fa si era trasferito dal Veneto nel Monfalconese, proseguendo a esercitare il mestiere di radiotecnico. "In pensione - conclude l'esponente della Lega Fvg - si era sempre speso per la causa dei piccoli imprenditori e delle partite iva, facendone una priorità della sua battaglia politica".