Prosegue il XXVI Corso di geopolitica di Historia Gruppo Studi Storici e Sociali nella terza settimana di guerra in Europa. Venerdì 18 marzo, alle 18, la settima lezione del ciclo verterà sul tema ‘Macron, le elezioni presidenziali in Francia e la guerra in Europa’, a cura della professoressa Sara Gentile dell’Università di Catania.

L’appuntamento è nel Polo Universitario di via Prasecco 3 (Aula magna S1), in collaborazione con il Comune di Pordenone e, in differita, sul canale youtube (con registrazione a disposizione da lunedì 21 marzo).

Con la professoressa Gentile, ci sarà anche Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone; introduce e coordina il direttore del XXV Corso di geopolitica di Historia Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia).