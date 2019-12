Maltempo, anche in Fvg dichiarato lo stato di emergenza

Anche per il Fvg è stato dichiarato lo stato di emergenza. Ieri sera, nel Consiglio dei Ministri, la nostra regione è stata inserita tra quelle che riceveranno un aiuto dopo la violenta ondata di maltempo, con piogge, mareggiate e allagamenti che hanno colpito diversi territori nella prima metà di novembre.

Allo scopo di consentire alle regioni di far fronte agli interventi più urgenti, è stato previsto un primo stanziamento nazionale di 100 milioni di euro, su proposta del presidente Giuseppe Conte. Di questa prima tranche di fondi, al Friuli Venezia Giulia è destinato poco meno di un milione, precisamente 932.628,50 euro. Ma, come previsto dalla normativa, saranno successivamente stanziate ulteriori risorse per l’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.