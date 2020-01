Maltempo, in arrivo un altro milione per il Fvg

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato questa mattina in un tweet nuovi fondi per le aree colpite dal maltempo, compresa la nostra Regione. "Via libera oggi dal Consiglio dei Ministri a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Dal Governo sempre massima attenzione", scrive Conte.

Della quota, al Fvg saranno destinati 1,1 milioni di euro. I fondi serviranno per il completamento delle attività di organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, l'attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, di tutto il materiale prodotto dagli eventi e per misure volte a garantire la continuità amministrativa.

La parte più consistente dei nuovi fondi, oltre 77 milioni, è destinata alla Liguria. 47 milioni andranno all’Emilia Romagna, 40 al Veneto, 23 al Piemonte, 8 alla Toscana e 5 al Piemonte.