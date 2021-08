Maltempo in Carnia, aperte le richieste danni

In riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi fra il 4 al 12 dicembre 2020 la Protezione Civile regionale ha avviato una procedura di ricognizione dei danni subiti e dei fabbisogni economici a sostegno dei privati e delle attività economiche e produttive. I nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, risulti compromessa nella sua integrità funzionale e le attività economiche e produttive che hanno sostenuto spese di ripristino per l’immediata ripresa dell’operatività, devono segnalare al Comune i danni subiti entro mercoledì 22 settembre 2021.

Il limite massimo dei danni eventualmente rimborsabili ammonta a 5.000 euro per il sostegno alla popolazione e 20.000 euro per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive. I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

Si raccomandano i soggetti danneggiati di acquisire e conservare eventuale documentazione fotografica dei danni subiti e documentazione probatoria di ripristini, qualora già effettuati.

I moduli per presentare le segnalazioni sono reperibili sui siti internet dei comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, nella pagina internet della Protezione Civile dedicata allo specifico intervento oppure si possono richiedere allo Sportello del Cittadino di ogni Comune.

La documentazione (modulo B1 per i cittadini e modulo C1 per le imprese) dovrà essere poi compilata e consegnata agli Uffici Protocollo dei Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Comune per il Servizio Tecnico Manutentivo telefonando ai numeri 0433 487997 oppure 0433 487921.