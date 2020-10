Maltempo, sopralluogo a Paularo

Il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini si è recato a Paularo per visionare con i propri occhi quanto segnalato da molti cittadini, dall'amministrazione e dalla Protezione civile regionale. "In occasione degli ultimi due eventi di piogge intense, la Val d'Incarojo è stata molto probabilmente la zona più colpita - spiega Mazzolini - e sarà sicuramente il caso di intervenire prontamente su tutta l'area. La fragilità del territorio dal punto di vista idrogeologico presenta un quadro allarmante che mette in luce la gestione passiva di infrastrutture e strutture comunali negli ultimi decenni".

"Durante il sopralluogo nelle varie frazioni - prosegue Mazzolini - ho potuto accertare con i miei occhi la situazione. Le strade di accesso si sono trasformate in corsi d'acqua con il conseguente allagamento di diversi fabbricati ed erosione del piano viabile. Ho potuto notare come i cittadini si siano da subito rimboccati le maniche per sistemare i danni alle proprie abitazioni e pertinenze ma questo non è sicuramente sufficiente: per poter risolvere i problemi sarà necessario adottare misure e investimenti pubblici in grado di risolvere le problematiche emerse in questi ultimi anni".

"La Regione è sicuramente aperta e disponibile a fornire le risposte del caso ma per fare questo è essenziale che l'amministrazione comunale segnali puntualmente e con un sufficiente livello di progettualità le esigenze del territorio".