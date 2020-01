Il premier Giuseppe Conte ha annunciato questa mattina in un tweet nuovi fondi per le arre colpite dal maltempo, compresa la nostra Regione. "Via libera oggi dal Consiglio dei Ministri a ulteriori 208 milioni di euro per le 12 regioni colpite dal maltempo a novembre: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Dal Governo sempre massima attenzione", scrive Conte.