Manca personale, Sos della Polstrada di Udine

Nuovo Sos del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia, per la grave carenza di personale che, ormai da anni, caratterizza la Polstrada di Udine. “Il piano generale di riorganizzazione della Polizia Stradale, discusso a livello centrale a inizio anno, prevede un aumento dell'organico pari a circa il 21% dell'attuale. Notizia senz'altro positiva, peccato che oggi i reparti friulani soffrano una grave mancanza di personale e che il piano sarà attuato entro il 2027”, si legge nella nota.

“I conti sono presto fatti: oggi la Polizia Stradale non è in grado di eseguire pattuglie sulla rete viaria ordinaria della Provincia. La scorsa settimana non è stata comandata nessuna pattuglia, cosa che non accadeva dal lontano 1957”, denuncia ancora il sindacato. “La Sezione Polizia Stradale di Udine prevede un organico di 53 unità, ma può contare su 36 agenti, due dei quali impiegati dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Entro l’anno, poi, sono previsti tre pensionamenti”.

“La Sottosezione di Palmanova dovrebbe contare 54 unità, ma attualmente sono 39; quella di Amaro dovrebbe avere 51 agenti, ma sono solo 30, con un pensionamento previsto nell’anno. Quindi, nell’ex provincia di Udine la Polizia Stradale soffre della mancanza organica di 53 colleghi, il 33% di personale in meno, e con i prossimi pensionamenti raggiungeremo numeri ancora maggiori. Da previsioni ministeriali, le due Sottosezioni autostradali di Palmanova e Amaro dovrebbero garantire per contratto con le rispettive società che hanno in gestione i due tratti autostradali di competenza (A4 – A23) otto pattuglie suddivise sulle 24 ore sulle loro tratte. In più, considerato che sono due ‘reparti misti’, dovrebbero garantire anche due pattuglie giornaliere sulla viabilità ordinaria, concorrendo al servizio prestato dalla Sezione di Udine”, spiega ancora il Sap.

“Oggi questo è impossibile perché le due Sottosezioni, con l’attuale organico, non riescono più a garantire nemmeno il numero di pattuglie giornaliere previste da contratto con le società autostradali. Per quanto attiene Udine, le poche pattuglie che riesce a organizzare vengono dirottate quasi sempre nei tratti autostradali per cercare di rispettare il più possibile i relativi accordi. Inoltre per garantire un minimo di efficienza, il personale in forza - che ormai ha raggiunto un’età media superiore ai 50 anni - è sottoposto a turnazioni snervanti, e solo grazie al sacrificio e all’abnegazione dei colleghi l’Amministrazione riesce a garantire sporadicamente qualche pattuglia sulla viabilità ordinaria e il minimo di servizio sulla viabilità autostradale”, denuncia ancora il sindacato.

“Riteniamo che, considerata la vastità e conformazione del territorio (che si sviluppa su 160 chilometri da Lignano fino a Tarvisio e al Confine di Stato, con una superficie di 4.900 km² circa) e l’importanza della pattuglie anche sulla viabilità ordinaria, devono essere quanto prima raggiunti gli organici attualmente previsti. La situazione è insostenibile e la nostra denuncia deve smuovere le coscienze della classe politica della Regione, affinché si faccia promotrice di una vera campagna per la sicurezza stradale del territorio”.