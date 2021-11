Manifestazioni 'No Green Pass', ecco l'ordinanza del sindaco di Trieste

E’ sfida aperta fra i 'no Green Pass' e i sindaci di Trieste e Udine, Roberto Dipiazza e Pietro Fontanini, sulle manifestazioni annunciate per il fine settimana.

I movimenti che contestano l'obbligo della certificazione verde hanno, infatti, proclamato due mobilitazioni per venerdì 5 novembre a Udine, proprio in quella piazza Libertà che sindaco e Prefetto vorrebbero interdire alle manifestazioni, e sabato 6 novembre a Trieste, in un ennesimo corteo regionale che partirà dall'omonima piazza Libertà del capoluogo giuliano.

Nel frattempo, il sindaco Dipiazza ha firmato l'annunciata ordinanza che prevede una 'stretta' alle manifestazioni. Nel dettaglio, fino al 30 novembre, gli organizzatori delle manifestazioni sull’intero territorio del Comune di Trieste, fermo restando l'obbligo per i singoli partecipanti del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti, dovranno adottare opportune misure organizzative.

In particolare, dovranno prevedere la presenza di specifico personale addetto a controllare che, nel corso dello svolgimento della manifestazione, sia assicurato il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine. Il personale addetto all’attività di controllo – non inferiore in numero al rapporto di uno a cento rispetto ai manifestanti - dovrà essere facilmente identificabile, ad esempio indossando una pettorina fluorescente di colore giallo o arancione, e predisporre un elenco nominativo (nome, cognome luogo e data di nascita) degli addetti al controllo da consegnare alla Questura a seguito della presentazione del preavviso di manifestazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro. L'ordinanza ha efficacia dal 5 novembre alla mezzanotte del 30 novembre, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell’evolversi della situazione.