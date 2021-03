Manlio Collavini: 'Serve un nuovo ’94'

“Ci vorrebbe un nuovo ’94 e un altro giovane Berlusconi”. Manlio Collavini, classe 1937 (solo pochi mesi lo separano dal ‘cavaliere’), parla da imprenditore più che da ex politico, augurandosi una nuova stagione di rilancio economico, come quella che la neonata Forza Italia guidò al tempo. Partito a cui il celebre vignaiolo di Corno di Risazzo aderì agli albori, facendosi eleggere nelle sue fila al parlamento per ben tre legislature.



Perché al tempo… scese anche lei in campo?

“Ho sempre amato le sfide e, quando ci fu la possibilità di fare qualcosa di concreto per cambiare le cose, allora decisi di impegnarmi. Al tempo, lo scenario politico non lo condividevo e così mi interessai al progetto politico proposto da Silvio Berlusconi. In più ero affascinato dalla sfida elettorale in sé e mi misi in gara con professionisti della politica che neppure conoscevo”.



“Parlo da piccolo imprenditore: non siamo affatto incoraggiati e non ci sentiamo tutelati dal mondo politico di oggi. Al mattino ci svegliamo non con la voglia di crescere e svilupparci, ma solo con la speranza di sopravvivere. Per fortuna ora al timone dell’Italia c’è Mario Draghi, che promette molto bene perché credo che sia il migliore politico che abbiamo e un uomo di grandissimo valore. Sono molto ottimista per quello che farà”.“Vedo una Forza Italia ammosciata. Quando era un partito vincente, molti si sono avvicinati, per poi prendere però altre strade che io non ho capito. Berlusconi ha più o meno la mia età, servirebbe un giovane che prendesse in mano la leadership del partito”.“L’Italia ha bisogno di una forza moderata ed europea che dia risposte concrete ai cittadini e alle imprese, che faccia contare di più il Paese all’estero e che non faccia scappare le aziende. Forza Italia dovrebbe riprendersi questo ruolo con un rinnovato idealismo, come fece già nel 1994”.“Sempre nel centrodestra, ovviamente. Sono molti gli obiettivi condivisi con la Lega e con Fratelli d’Italia, quindi io ripartirei proprio da questa alleanza. Però, tutti devono ricordarsi che contano più gli obiettivi di governo rispetto a quelli di partito e la sfida da affrontare non è quella di rubare un voto all’alleato”.“Il presidente Massimiliano Fedriga si sta muovendo bene. Invece, Forza Italia è indebolita anche sul nostro territorio”.“Deve capire, non solo Forza Italia, che la nostra Regione non può essere governata solo dalla politica di Trieste, perché le esigenze dei friulani, di Udine e di Pordenone, sono diverse, come diverse sono la storia, la cultura e la mentalità. Ecco, a Forza Italia serve una forte leadership friulana”.