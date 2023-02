Manovra, multe e tasse, Pasiano approva il bilancio

"Durante l'ultimo consiglio comunale, che si è tenuto il 30 gennaio, abbiamo definito le aliquote per quanto riguarda l’addizionale comunale Irpef per il 2023, il diniego alla rottamazione di imposte e multe stradali e approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma" comunica Loris Canton, assessore alla Programmazione economico-finanziaria del Comune di Pasiano di Pordenone.

"Per quanto riguarda l’addizionale comunale Irpef 2023, sono state confermate le aliquote degli anni precedenti a scaglione di reddito con esenzione totale per i redditi inferiori a 15mila euro - riporta Canton -. Per quanto riguarda il punto sulle multe e tasse arretrate, nessun indulto. Il Comune ha deciso di non stralciare il credito di interessi e sanzioni come previsto dalla finanziaria. Su questo punto c'è stato il consenso unanime di tutto il Consiglio".

"Si tratta di quelle tasse, imposte e multe stradali comunali inferiori a mille euro notificate entro il 31 dicembre 2015 - spiega -. Per le casse del Comune valgono circa 20mila euro da riscuotere comunque in tempi non certi. La finanziaria prevedeva la cancellazione automatica degli interessi di mora e sanzioni sui tributi/multe non pagate, mantenendo le somme a titolo di capitale. Da parte mia ritengo sia stato corretto non condonare queste violazioni non pagate, soprattutto per il loro importo esiguo, che mi porta a supporre non siano state pagate per volontà e non per difficoltà economiche e, quindi, da recuperare con tutti gli oneri e interessi".

L'ultimo punto all'ordine del giorno riguardava l'approvazione del Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) con definizione di aliquote e detrazioni. "Con la norma che la istituisce si fa un passo avanti verso il concetto di federalismo fiscale e autonomia di imposizione che era propria dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) al tempo della sua introduzione: la prima vera tassa locale, poi stravolta e trasformata in tassa dello Stato, gestita dai Comuni - sottolinea l'assessore -. La norma che è partita dal 1°gennaio 2023, con un regime di transitorietà parziale già definito sulla nuova fattispecie dei fabbricati strumentali all'attività economica, permette un monitoraggio al fine di evitare sorprese di gettito nell'anno di introduzione. C'è, inoltre, il rinvio già definito al 2024 per la determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili".

Conclude Canton: "Con il nuovo provvedimento il gettito degli immobili ad uso produttivo, dal 2023, sarà riscosso dai Comuni mentre l'importo pari a 92 milioni di euro annui (gettito dell’intera regione FVG) sarà corrisposto dalla Regione allo Stato. Il nuovo regolamento ILIA e le nuove aliquote di imposizione approvate dal Consiglio si allineano con il vecchio regolamento e le aliquote IMU".