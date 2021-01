Mappa del rischio, il Fvg resta in zona gialla

Da lunedì 11 e fino al 15 gennaio, il Fvg sarà in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domenica 10 gennaio.

L'indice Rt elaborato nel report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità evita, al meno per il momento, l'ingresso della nostra regione tra quelle in fascia arancione. Il valore, infatti, è attualmente di 0,91, quindi al di sotto del livello critico di 1, sopra il quale, in base ai nuovi parametri, scattano le misure previste per la zona arancione.

In base ai dati, nessuna regione sarà rossa, mentre Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia saranno arancioni.

Nel monitoraggio si spiega come la situazione epidemiologica nel Paese sia in peggioramento e l’incidenza a 14 giorni stia tornando a crescere. Aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali.

L’epidemia si trova ora "in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti".