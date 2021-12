Mappatura delle Pari opportunità in Fvg

"Un prezioso punto di partenza e una valida opportunità di riflessione per fare il punto della situazione su quanto lavoro esista ancora da fare, affinché vengano positivamente contaminati tutti i Comuni regionali che, per diverse motivazioni, non hanno ancora attivato nel loro ambito la delega specifica". Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna (Crpo Fvg), presenta in questo modo la Mappatura delle Pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia. Ossia, il risultato della ricognizione relativa ai Comuni che hanno già attivato le rispettive deleghe alle Pari opportunità.

Il documento, aggiornato al 9 dicembre 2021, è stato presentato in occasione dell'Assemblea regionale delle Associazioni e dei Movimenti delle donne, svoltasi in modalità webinar il 15 dicembre scorso.

"La mappa - spiega Marcolin - verrà costantemente revisionata, anche in seguito alle richieste di integrazione e di modifiche avanzate dagli stessi Enti locali".

L'incontro era stato caratterizzato anche dai saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale del Fvg, Piero Mauro Zanin, e dell'assessore regionale a Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia, Alessia Rosolen.

Nella stessa occasione, approfittando della notevole partecipazione da parte dei rappresentanti degli Enti Locali e delle associazioni, la presidente Marcolin ha anche illustrato i contenuti del Programma che la Crpo Fvg ha già elaborato per l'anno 2022.