Marcinelle, una strage da non dimenticare

L'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, un incendio, causato dalla combustione d'olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica, causò la morte di 262 minatori, dei quali 136 italiani e, tra questi, sette friulani. Si trattava di Pietro Basso di Bannia, Mario Buiatti di Udine, Ruggero Castellani di Ronchis, Lorenzo De Santis di Flaibano, Ferruccio Pegorer di Azzano Decimo, Ciro Natale Piccolo di Povoletto e Armando Zanelli di San Giorgio di Nogaro.

Una tragedia che, a 63 anni di distanza, non va dimenticata. La strage racconta una pagina importante della nostra emigrazione, diretta verso Paesi che, nel Dopoguerra, chiedevano manodopera per risollevarsi e hanno trovato nei tanti friulani all’estero un importante contributo. Ma ancora oggi invita a riflettere anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La miniera, dal 2012, è stata inserita nel patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'Unesco, proprio per rendere omaggio ai tanti lavoratori che vi persero la vita. Solo dieci minatori, infatti, riuscirono a salvarsi dal devastante incendio.

IL RICORDO. "Servirono più di 200 morti nel ventre della terra per risvegliare le coscienze, per accorgersi delle condizioni di lavoro, sicurezza e accoglienza in cui vivevano migliaia di italiani e immigrati di altre nazionalità in Belgio", ricorda il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, presente oggi alle celebrazioni di Marcinelle. "Sono passati molti anni, molti sono tornati, altri hanno costruito qui il futuro delle loro famiglie, il Belgio ha avuto un premier di origine abruzzese (la maggior parte dei morti a Marcinelle veniva da quella Regione, ndr), nessuno ci chiama più macaronì e, anzi, abbiamo insieme costruito l’Europa. Oggi essere qui è per me fortuna e orgoglio, per commemorare certo, ma anche per poter guardare negli occhi, nelle rughe di quei minatori, dove vedi ancora il dolore per i propri compagni, vedi ancora la sofferenza e il sacrificio dell’emigrazione che ha permesso anche alla nostra Regione di diventare ciò che è oggi. Vedi la storia dell’Italia, dell’Europa e delle loro tragedie, che dovremmo imparare a non ripetere e del loro futuro".

"Onoriamo tutti i caduti di questa tragedia del lavoro e dell'emigrazione italiana, ricordiamo i friulani che persero la vita nelle viscere di questa miniera, dove si immergevano ogni giorno per dare pane alle loro famiglie. Nel giorno della memoria dolente, la pietà e l'umana solidarietà raccoglie con loro i nomi di quanti anche oggi perdono la vita sul posto di lavoro. Dalle gallerie sepolte di Marcinelle si alza una forte e universale richiesta di giustizia e di diritti, perché la morte sul lavoro è l'estremo esito di una realtà fatta di sfruttamento, norme calpestate o ignorate, silenzio colpevole". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera. La parlamentare esprime inoltre "tristezza e sconforto per le parole di chi, anche oggi sempre e implacabilmente, trova il modo di parlare di 'clandestini' usando anche Marcinelle per dividere e far propaganda".