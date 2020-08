Marco Dreosto relatore sul Recovery Fund

“È con grande onore che ricevo l’ennesima prova di fiducia del mio gruppo parlamentare Identità e Democrazia al Parlamento europeo in seguito alla mia nomina a relatore per il gruppo del dossier sul Recovery Fund. Il governo italiano, con toni trionfalistici, ha cantato vittoria troppo presto ma sul Recovery Fund è ancora necessario lavorare tanto e subito in sede parlamentare per poter fare l’interesse dell’Italia e portare a casa il risultato. Il rischio è che altre nazioni europee possano cercare di avvantaggiarsi sull’Italia e danneggiarla in sede negoziale in questo momento così delicato per la nostra economia. Ecco perché mi appello a tutti i parlamentari italiani per fare un ‘Sistema Italia’ e cercare di ottenere un buon risultato per il nostro Paese a prescindere dalle distinzioni politiche".

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega Marco Dreosto, nominato relatore ombra per il gruppo Identità e Democrazia per i negoziati sul Recovery Fund ora in mano al Parlamento europeo. Il Dossier del Parlamento Ue che istituisce un ‘Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza’ è di fondamentale importanza per il pacchetto straordinario di misure per contrastare la crisi causata dalla pandemia Covid-19 approvato il 21 luglio 2020 dal Consiglio Europeo.