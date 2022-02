Marco Valentini spiega la legge sull'Intelligence in Italia

Dopo le lezioni sul rischio geopolitico, il populismo e la crisi ucraina mentre accade, venerdì 25 febbraio, alle 14, il XXVI Corso di geopolitica di Historia Limes Club Pordenone Udine Venezia ritorna al polo universitario di via Prasecco, a Pordenone, con la lezione del membro del Consiglio di Stato Marco Valentini che spiegherà la legge sull'Intelligence in Italia.

L'intelligence non è solo fondamentale per comprendere quanto sta accadendo in Ucraina ma per difendere la sicurezza delle istituzioni, delle imprese e dei cittadini della Repubblica italiana.

Valentini è stato al vertice dell'Ufficio legislativo del Ministero degli Interni a Prefetto di Napoli e si occupa stabilmente di servizi di informazione italiani anche con ricerche e pubblicazioni, come il volume che intitola la quarta lezione del XXVI Corso di Geopolitica di Historia.

Per partecipare al Corso è necessario inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare e e-mail) a guglielmo.cevolin@uniud.it.

Il XXVI Corso di geopolitica è fruibile online perché tutte le lezioni sono caricate sul canale video di Historia su youtube e si svolge da tanti anni a Pordenone, Udine e Vittorio Veneto e, quest'anno, anche a Padova con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo volume di Vittorio Emanuele Parsi, massimo docente italiano di relazioni internazionali.

La quarta lezione sulla sicurezza in Italia si svolge in collaborazione con l'unico Master Universitario in Italia dedicato specificamente all'intelligence ai tempi delle nuove tecnologie: quello diretto da Gian Luca Foresti dell'Università di Udine. Il XXVI Corso di geopolitica è il primo corso in Italia libero, gratuito, aperto al pubblico che rilascia un attestato di partecipazione. Le prime tre lezioni sono già disponibili online.