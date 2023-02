Marcolin guida il Coordinamento nazionale Pari opportunità

Dusy Marcolin, la presidente della Commissione regionale Fvg per le pari opportunità tra uomo e donna (in sigla Crpo) è stata eletta, per acclamazione, alla guida del coordinamento nazionale che riunisce i vertici di tutti gli analoghi organismi di garanzia italiani.

Succede a Roberta Mori e resterà in carica per un anno.

La Crpo, organismo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta, controlla l'effettiva attuazione dei princìpi di uguaglianza e parità sociale, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta delle donne.